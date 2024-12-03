Его воспитывала бабушка.

Звезда украинских сериалов Иван Жилюк впервые рассказал, что рос без родителей. Оказывается, его отец ушел из семьи, когда он был еще совсем маленьким, а мама не справилась с вызовами судьбы. Поэтому Ивана воспитывала бабушка.

"Бабушка, у которой была на самом деле сложная жизнь - ей приходилось тяжело работать, потому что дед имел инвалидность, пил - старалась делать все, чтобы я не замечал того, что родители меня бросили. Она со мной пела, читала стихи, я перед ней выступал, она была моим лучшим и самым благодарным зрителем, всегда улыбалась и радовалась", - признался Иван в интервью УНИАН.

Он отметил, что старался подбадривать бабушку и делать так, чтобы она чаще улыбалась:

Видео дня

"Мне, маленькому, так хотелось ее утешить, вызвать улыбку, чтобы она хоть на мгновение почувствовала себя счастливой. И когда это удавалось, я сам был счастлив. И сейчас в своей профессии мне хочется вызывать у людей такие искренние эмоции, которые получала бабушка от моих домашних концертов".

По его словам, сейчас ему очень больно, потому что его бабушка осталась жить на оккупированной территории, в Харцызске.

"Ей уже за 80 лет, чувствует себя не очень хорошо, и мне очень больно от осознания того, что мы уже не увидимся. Но мы поддерживаем связь, созваниваемся, когда есть такая возможность", - с болью в сердце сказал Иван.

Напомним, ранее Иван Жилюк рассказал, как выживал в начале войны.

Вас также могут заинтересовать новости: