Он с первых дней войны став на защиту страны.

Украинский режиссер-воин Ярослав Шапочка погиб на фронте.

Печальную весть сообщила его коллега Алина Хорошилова со ссылкой на жену мужчины. Ярославу было 50 лет.

"К сожалению, худшее подтвердилось - Ярослав Шапочка на щите, навечно на небесной страже. Вечная память и слава герою. Все детали прощания сообщу позже", - отметила Алина в своем Facebook.

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Известно, что почти два года Шапочка считался пропавшим без вести. По некоторым источникам, мужчина погиб в 2023 году во время выполнения боевого задания на Соледарском направлении в Донецкой области. Вероятно, боевая машина пехоты, на которой был Ярослав, подорвалась во время штурмовых действий врага.

Что известно о Ярославе Шапочке

Ярослав родился в Киеве. Окончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Т. Шевченко и работал режиссером и фотографом. С начала полномасштабного вторжения пошел на службу во вторую стрелковую роту 207 отдельного батальона территориальной обороны столицы 241 отдельной бригады ТрО Вооруженных сил Украины. У Шапочки осталась жена и дочь.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб известный украинский певец Игорь Воронка.

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