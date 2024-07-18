Сердце артистки занято.

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая в 2022 году подтвердила развод с экс-супругом - музыкальным продюсером Константином Меладзе, заинтриговала поклонников своей личной жизнью. Исполнительница намекнула, что сейчас ее сердце занято.

Несмотря на то, что после разрыва уже прошло много времени, знаменитости до сих пор не говорят о причинах развода. Брежнева не скрывает, что разрыв отношений с Меладзе был сложным для нее.

Она долгое время не могла оправиться от пережитого, но при этом артистка благодарна Константину за годы совместной жизни. Более того, как признается Вера, бывший брак подготовил ее к новым отношениям.

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Звезда неохотно говорит о личной жизни, но она все же ответила на "неудобный" вопрос, находится ли сейчас в отношениях.

Заметно, что во время ответа Брежнева нервничала и держала долгую паузу, ведь думала, как лучше ответить. Наконец, певица призналась, что сейчас она в отношениях, но с самой собой. Однако ее поведение намекает на то, что, вероятно, рядом уже есть любимый человек, о котором исполнительница пока не хочет говорить.

"Я могу сказать следующее: да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях... с самой собой. И это самые главные отношения, самые важные отношения, которые я выстроила с самой собой. И сейчас у меня отношения со всеми людьми и со всем миром - они, конечно, уже совсем другие", - поделилась Вера.

К слову, артистка и продюсер тайно поженились в Италии 23 октября 2015 года. Впоследствии ходили слухи, что у пары не все так хорошо в отношениях. Впервые сама Вера намекнула на развод с мужем в 2020 году. Позже поговаривали, что у супругов разные политические взгляды, что могло стать причиной разрыва.

Напомним, ранее Вера Брежнева показалась на отдыхе за границей и рассказала, с кем приехала. Певица успела побывать сразу в нескольких странах.

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