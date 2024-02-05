Мужчина не поддерживает связь с предательницей.

Украинский музыкант Павел Зибров много лет общался с Таисией Повалий и ее мужем Игорем Лихутой. Они работали на одной сцене и дружили. Однако в начале полномасштабного российского вторжения оказались по разным сторонам баррикад. Зибров поддерживает Украину и помогает армии, в то время, как Повалий с мужем осталась жить в России и выслуживаются перед диктатором Владимиром Путиным. Позже певица вывезла в страну-агрессорку и свою маму.

Поэтому недавно Павел Николаевич отметил, что не хочет иметь ничего общего с предателями Украины.

"Таисии Повалий и Игорю Лихуте я точно не пожму руку. Мы дружили 27 лет и даже поженились в один год. Раньше постоянно поддерживали друг друга. А сейчас нет, я бы не пожал руку им, однозначно", - отметил Зибров в интервью проекту "33 вопроса от Люкс ФМ".

Напомним, недавно певец Павел Зибров призвал лишить Таисию Повалий гражданства Украины. Он отметил, что предательница выступает перед российскими оккупантами, и ее объявляют как народную артистку Украины. От этого факта артист испытывает пренебрежение к бывшей подруге.

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