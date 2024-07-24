Народная артистка Украины также призналась, почему не дает больших концертов.

Известная украинская певица Алла Кудлай откровенно рассказала, на что живет и какую пенсию получает. Исполнительница объяснила, почему не устраивает больших концертов, хотя и имеет богатый репертуар.

По словам артистки, причиной отказа от выступлений является ее малая пенсия. Звезда призналась, что не может себе позволить организовать концерт на больших площадках, в частности, в столичном Дворце "Украина", или Октябрьском дворце. Дело в том, что стоимость аренды этих помещений в несколько раз превышает размер ее пенсии.

"Вроде бы более 800 тысяч гривен (во Дворце "Украина" - УНИАН) нужно заплатить за одну только аренду. При моей пенсии, я стесняюсь об этом говорить... У меня огромный стаж работы, а такая пенсия, что стыдно говорить. Поэтому пока что из-за нехватки денег я не провожу таких концертов, даже в Октябрьском дворце. Там меньше, конечно, примерно 180 тысяч гривен", - отметила Кудлай.

Однако, когда у Аллы Петровны спросили о размере пенсии, она не была многословной. Более того, артистка очень резко отреагировала на этот вопрос и категорически отказалась отвечать на него. Единственное, что сказала Кудлай, что живет только на пенсию.

"Не скажу, мне стыдно. Не выпрашивайте меня, я сказала... Оно вам надо, что вы такие вопросы задаете? Меня это бесит! Я не сегодняшняя, я позавчерашняя, не задавайте глупых вопросов", - ответила знаменитость интервьюеру Алине Доротюк.

Напомним, ранее Алла Кудлай высказалась о крестнице Каменских и ее языковых скандалах. Она ответила, осуждает ли украинских артистов, которые продолжают петь на русском.

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