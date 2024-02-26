Певец говорит, что хотел якобы отдохнуть.

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой его никто не отменял. Он якобы сам захотел дать себе перерыв, чтобы переосмыслить некоторые вещи.

Путинист отметил, что устал от своего графика, поэтому "ушел в тишину".

"Вот говорят "отменили Киркорова"... Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя такого, каким я был в последнее время. Эти постоянные гонки: гастроли, концерты, съемки. Меня это истощило. И нужен был тайм-аут, чтобы перезагрузиться, побыть с собой. Поэтому я ушел в тишину, молчал. Я думал, читал, сам с собой разговаривал", - сказал Киркоров изданию КП.

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Что известно о "голой вечеринке" российских звезд

Скандальная "голая вечеринка" состоялась в московском клубе "Мутабор" 20 декабря прошлого года. Туда все участники должны были прийти с дресс-кодом "almost naked", то есть "почти голыми".

Гостями мероприятия стали: Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и другие российские звезды. Инициатором эпатажной вечеринки была Настя Ивлеева.

Откровенные видео с того шабаша попали в сеть. После чего всех участников "голой вечеринки" начали массово отменять. В частности, Филиппа Киркорова вырезали из российских передач, а его концерты были сорваны. По данным росСМИ, ему даже заблокировали счета в трех разных банках. Позже он публично извинялся за свое поведение.

Напомним, недавно Филиппу Киркорову удалось вымолить прощение у Кремля.

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