Мужчина вспомнил о боли, которую пришлось пережить.

Украинский военный и новый главный герой шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько откровенно рассказал о том, как потерял ноги на войне.

Оказалось, что он получил ранение 24 августа 2022 года. Тогда это было странное стечение обстоятельств, ведь раньше, по словам Александра, ничего не прилетало в те места. Однако до сих пор он не может забыть о боли, которая сразу охватила его тело.

"Прилетело. Это была очень бешеная боль. Даже не могу словами описать эту боль, какая-то адская, на самом деле. Я понял, что все, это у меня однозначно нет ног, потому что так болеть может только тогда, когда реально их нет. Тем более меня засыпало землей в окопе, и я думаю: "Точно уже без ног", - сказал мужчина в интервью hromadske_talk.

После ранения Терен не мог ни о чем думать, кроме остановки боли. Поэтому несколько недель мужественно боролся с этим ощущением и принимал обезболивающие. Позже у него начались фантомные боли, о которых он вспоминает так:

"Эти фантомные боли где-то 2 месяца просто разрывали максимально, я уже думал, что поеду крышей, если честно, потому что это нереально терпеть. Обезболивающие просто не работали. И ты лежишь, терпишь, не спишь, не ешь, не ходишь. Тебе постоянно делают операции. Это была жесть".

Александр добавил, что когда боль начала меньше проявляться, он хотел вернуться на фронт к собратьям. Однако понял, что теперь планы на жизнь нужно менять.

"Сначала я очень хотел возвращаться на фронт. Думал: "Вот сейчас два месяца, поставлю протезы, вернусь и поехали снова, воюю". Но когда прошел определенный процесс восстановления и установка всех полушарий мозга на место, я понял, что не буду уже в армии эффективным. И начал думать, что могу делать в гражданской жизни и кем я себя теперь вижу", - признался мужчина.

Напомним, недавно стало известно, что защитник Александр "Терен" Будько будет искать свою вторую половинку на шоу "Холостяк". Старт нового 13 сезона запланирован на осень.

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