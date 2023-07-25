Артист оформил "белый билет".

Украинский певец Валерий Харчишин впервые рассказал, что оформил "белый билет", чтобы его не мобилизировали. Проблема в том, что у артиста удалены несколько органов.

По его словам, он не совсем здоровый человек. Он говорит, что никогда бы и не рассказывал об этом, однако к нему, как к артисту, приковано много внимания и люди интересуются, почему он не пошел защищать Украину на фронт.

В интервью YouTube-каналу "Разговор" он признался, что пытался выехать за границу, однако Минкульт ему отказал. Поэтому он решил договориться с военными, чтобы у него была возможность выезжать в качестве водителя гуманитарки.

Кроме того, Харчишин является многодетным отцом, но из-за того, что он не оформил этот статус, его выезд за границу также является невозможным.

"Я, по сути, не должен об этом говорить... Когда-то было ДТП, у меня нет определенных органов. Я не очень здоровый человек на самом деле. Потому я мог бы оформить этот статус давно. Я этого не делал, потому что не было времени и мне не нужен этот унижающий меня статус. Теперь на границе я с этим "белым билетом"", - рассказал Харчишин.

Напомним, в начале полномасштабного российского вторжения оккупанты уничтожили дом Валерия Харчишина в Гостомеле. По его словам, россияне точечно наносили удары. Теперь на месте дома одни руины.

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