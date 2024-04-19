SLAVIA призналась, что они с бывшим мужем остались близкими людьми.

Экс-супруга украинского певца Михаила Хомы, более известного как Дзидзьо - артистка SLAVIA - раскрыла подробности их общения после развода. По словам певицы, которая ранее сделала неожиданное заявление в эфире, они с бывшим мужем остались в хороших отношениях.

В интервью Gazeta.ua SLAVIA поделилась, что после разрыва с Михаилом, они не потеряли связь и продолжают поддерживать дружеские отношения. Следовательно, бывшие супруги поздравляют друг друга с праздниками, а порой даже имеют телефонные разговоры. Как рассказала певица, они могут уделить много времени общению.

"Михаил звонил на мой день рождения. Обычно мы долго общаемся по телефону, минут 40 как минимум. Но в тот день я сначала не хотела поднимать трубку. Мы собрались в узком кругу, и для меня это был не столько праздник, как возможность пообщаться и поддержать близких друзей", - рассказала SLAVIA.

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Однако артистку все же уговорили ответить Хоме. Исполнительница утверждает, что они с бывшим мужем остались родными людьми и хорошими друзьями:

Когда позвонил Михаил, было неудобно перед гостями отвечать, и все же друзья уговорили взять трубку. Разговор не был коротким. Мы с Михаилом остаемся близкими и родными людьми.

К слову, SLAVIA вышла замуж за Михаила Хому в далеком 2013 году. В браке пара пробыла 8 лет, но в 2021 году они объявили, что разводятся.

Напомним, ранее Дзидзьо навсегда отказался от своего образа и назвал причину.

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