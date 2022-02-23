Звезда новостей на 1+1 высказалась по поводу паники.

Телеведущая Лидия Таран прокомментировала свои планы на фоне обострения политической ситуации между Россией и Украиной. Знаменитость уверяет, что не планирует никуда уезжать и бросать свои дела.

"Верю в нашу армию и всех защитников. В частности, в отряды территориальной обороны, где крутые ребята бросают свои ежедневные дела и учатся и готовы защищать нас! Вы – сила! Верю в то, что когда мы держимся вместе - все получается. Я держусь своей стаи, я готова сделать все для них, моя стая – большая!", - написала Таран.

Телеведущая намекнула, что никуда не собирается переезжать.

"Я буду с семьей и буду делать все для нее, потому что с семьи начинается Родина. Все мои – здесь, со мной", - резюмировала звезда канала 1+1.

"Браво! И я верю в армию, в семью, в свою стаю. И смотрю только ваш канал, потому, что верю", "Это правда, но такое ощущение, что Украину делят как торт на день рождения и это ужас очень жаль", "Я верю, что Бог не допустит войны, и сохранит свой народ. Но и народ должен обратиться к Богу", - пишут поклонники под фотографией Лидии Таран в Инстаграм-блоге.

Напомним, недавно телеведущая Таран порассуждала о мужчине, который мог бы быть рядом с ней. Звезда добавила, что сама является для себя "несущей конструкцией, которую невозможно разрушить".

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