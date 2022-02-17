Лидия Таран порассуждала о мужчине, который мог бы быть рядом с ней.

Украинская телеведущая Лидия Таран после развода с Андреем Доманским, от которого воспитывает дочь Василину, неохотно говорит о личной жизни. Но в этот раз она решила рассказать о мужчине, который мог бы быть рядом с ней.

"Захотелось написать вам свои размышления о стене, ну ту же, за которой. Чувствую ли я себя сейчас в безопасности? Нет, как и все мы… и даже если бы человек-стена был рядом, я бы вытолкала его на войну. Да он бы и сам ушел… если он защитник! Достаточно ли только одной стены в жизни? Нет, потому что даже если представить себя комнатой, то у тебя должно быть еще 3 стены, а также пол и потолок, и крыша и то, что наполняет эту комнату смыслом. И это уже не о строительстве. Это о душе", - написала Таран.

Также она добавила, что сама является для себя "несущей конструкцией, которую невозможно разрушить".

Читайте также50-летний Эктор Хименес-Браво показал редкое фото со своей молодой возлюбленной"Непростое время именно сейчас (правда, у нас никогда другого и не было) поэтому я всем желаю сейчас Валентина – защитника и себе, под каким бы именем он не появился. Нет, пусть не будет стеной, за которой надо прятаться от мира! Да будет частью твоего мира! Очень красивый мир, который вы наполните любовью вместе", - добавила Лидия.

Напомним, ранее мама Лидии Таран защитила дочь от хейтеров и рассказала, как относится к ее эфирным образам.

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