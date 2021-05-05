Американка призвала не комментировать ее вес.

Американская плюс-сайз модель Тесс Холлидей призналась, что у нее атипичная анорексия – расстройство пищевого поведения.

Читайте также155-килограммовая плюс-сайз модель снялась в поле с обнаженной грудью (фото)Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, в последнее время она похудела, поскольку у нее наладился режим приема пищи.

«Я – анорексик, и я в процессе выздоровления. Я больше не стесняюсь сказать об этом вслух. Я – результат культуры, которая прославляет худобу и приравнивает ее к ценности, но теперь я сама буду писать свою историю», – написала Холлидей.

Модель попросила не комментировать ее тело и вес:

«Да, я похудела. Я исцеляюсь от расстройства пищевого поведения и впервые за всю свою жизнь регулярно принимаю пищу. Но когда вы приравниваете потерю веса к «здоровью» и соотносите ценность этого с чьим-то размером, то вы буквально говорите, что мы стали более ценными сейчас, потому что мы похудели и придерживаемся диеты».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц