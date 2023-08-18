Певица переплюнула все свои фейлы, ее новые выходки выглядит действительно странно.

Певица Лолита Милявская, которая родилась и выросла в Украине, но перешла на сторону врага, снова опозорилась. Скандальная артистка, которая недавно хвасталась тем, что не пьет и следит за своим здоровьем, заставила сеть усомниться в своей трезвости.

Так, певица появилась на концерте в честь вручения российских музыкальных премий. Она выбрала для публичного мероприятия удлиненный пиджак, колготки в сетку и обувь на каблуке. Лолита будто бы "забыла" надеть штаны.

Помимо этого, прямо перед камерами певица решила снять с себя белье. Она вытащила из-под пиджака бюстгальтер, после чего начала им размахивать. Лолита надевала его на голову, старалась шутить и говорила, что она - "Красная шапочка".

После этого певица отправилась на сцену. Она отплясывала на каблуках, при этом пиджак постоянно поднимался, обнажая ее бедра.

Новые выходки Лолиты в сети не оценили. Певицу начали высмеивать даже в РФ. Как бы она не пыталась подыгрывать роспропаганде, ей не удается заполучить любовь жителей страны-агрессора.

"Народ, зовите санитаров. Это что-то заразное", "Лолита не только без лифчика выступает. Теперь еще и без штанов. Наслаждайтесь", - высмеивают певицу росСМИ.

Напомним, ранее Лолита перетянула "лишнее" в неудачном наряде.

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