Останутся ли молодожены вместе, станет известно уже 4 июня.

Героем первого выпуска 7-го сезона шоу "Одруження наосліп" станет боксер и телеведущий Вячеслав Узелков, который ранее развелся с супругой Мариной после 22 лет брака. Его избранницей в проекте станет его знакомая, это станет для молодоженов сюрпризов.

Читайте такжеСначала любовь до умопомрачения, потом ссоры и развод: СМИ рассказали о семейных войнах украинских звезд (видео)Избранницей Узелкова станет фитнес-мама Юлия Черницкая, у нее четверо детей от первого брака. Старшей дочери 13 лет, средней - 8 лет и двойняшкам - 5 лет.

"Я мечтаю, что моя новая жена будет стройной, спортивной, интересной блондинкой. Я знаю одну такую женщину. Ее зовут Юля, - сказал боксер.

"Мой бывший муж позволял себе общение с другими женщинами. Я очень верная и не понимаю, за что мне такое испытание. После развода я ни с кем не была в отношениях", - поделилась фитнес-мама Юлия.

Также в анонсе нового выпуска "Одруження наосліп" говорится, что Узелков сделает сенсационное заявление.

Развод Узелкова с женой Мариной

Марина и Вячеслав Узелковы, звездные тренеры 8 сезона реалити-проекта "Зважені та щасливі", развелись.

У пары родилось двое детей — сын Роберт и дочь Оливия. В интервью боксер не раз признавался, что главным приоритетом в его жизни была и остается семья.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко