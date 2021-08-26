Певица презентовала новую песню.

Опальная украинская певица Ани Лорак презентовала новую песню "Не отпускай меня" в России. Она спела дуэтом с Сергеем Лазаревым на заключительном концерте фестиваля "Новая волна" в Сочи.

Об этом она написала в своем Instagram, опубликовав после концерта фото с певцом.

"Сегодня мы с Сергеем Лазаревым впервые представили нашу совместную песню. Вы так долго этого ждали, и уже в пятницу каждый из вас сможет услышать эту трогательную композицию", – подписала она фото.

Лорак выступала в длинном силуэтном белом платье с распущенными волосами.

Читайте такжеЛободу и Лорак захейтили в сети за поздравления с Днем Независимости Украины"Прекрасный дуэт", "Наконец-то", "Самые лучшие и любимые", "Дождались", "Теперь фанатам можно напиться", "Как будто у вас свадьба", "Вы что, поженились?", "Барби и Кен", "Как мы этого ждали", – отреагировали поклонники.

Некоторые раскритиковали ее за чрезмерную ретушь фото:

"Зачем на каждом фото так смешно и неестественно фильтровать лицо?"

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Автор: Катерина Шварц