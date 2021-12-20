За пару дней до выступления певец попал в больницу.

Российский певец Григорий Лепс, который накануне попал в больницу, отыграл традиционный концерт перед новогодними праздниками и нарвался на резкую критику. Поклонники в социальных сетях требуют вернуть им деньги, потраченные на билеты.

Как пишет kp.ru, артист выступил за день до начала бракоразводного процесса с супругой Анной Шаплыковой, 19 декабря в "Крокус Сити Холле".

Отмечается, что зрителей ждало несколько неприятных сюрпризов, прежде всего из-за того, что Лепс выступал последним. Возмущенные поклонники готовы были покинуть шоу, за билеты на которое отдали по несколько тысяч рублей.

"Поет весь шлак, 95% фонограммы… Все в шоке. У одного артиста упал микрофон и пять минут колесил по сцене. Это позор. Это странно, некрасиво и бредово. Ведущие, видя происходящее на сцене, стараются кричать: "Вам весело?!". Все в ответ – "Нет!". Мне кажется, уважение к зрителю – это отменить концерт или вернуть деньги, но не царское это дело", – написала недовольная зрительница в соцсети.

Читайте такжеУ Григория Лепса проблемы с психикой, родственники хотят назначить ему опекунаЛепс появился на сцене с большим запозданием. Он задрал рубашку, чтобы продемонстрировать свое резкое похудение. А в ходе выступления постоянно курил и сморкался, выбрасывая использованные салфетки прямо себе под ноги.

Напомним, на днях стало известно, что Григорий Лепс отменил концерт из-за ухудшения состояния здоровья. На следующий день певца госпитализировали в Москве. Ему потребовалась помощь психиатра.

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Автор: Виолетта Орлова