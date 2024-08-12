Известная украинская художница Евгения Гапчинская, которой оккупанты разрушили жилье в начале полномасштабной войны, показала восстановленный дом.
Женщина отметила, что ее жилье расположено в Макаровском районе в Киевской области. В 2022 году оно было разбито и разграблено россиянами. Евгения долгое время жила с сыном в своей мастерской.
"Все было вывернуто, вырвано, похищено. Дом был оккупирован, разбомблен... Еще муж с 5 утра 24 февраля уехал и была очень тяжелая зима и не было с ним связи. Казалось, что я просто сойду с ума", - рассказала Гапчинская в интервью Сніданок з 1+1.
Однако уже это лето она проводит с сыном в отремонтированном доме. О нелегком процессе восстановления жилья и душевных переживаниях Евгения рассказала так:
"Я снимала бригаду и там сделали крышу, и стены внутри, и окна. Мы уже все лето с малым там. Я долго работала с психологом. Долго и тяжело. С тремя психологами".
К слову, в начале войны муж Гапчинской - Дмитрий - стал на защиту Украины.
Напомним, ранее художница Евгения Гапчинская рассказала о ранении мужа на фронте.