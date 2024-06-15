Он отметил, что не будет убегать.

Украинский ведущий Слава Демин признался, как относится к мобилизации и готов ли пойти на фронт.

39-летний мужчина ответил, что уже ходил в территориальный центр комплектования для обновления данных. Однако пока не смог пройти всю процедуру из-за больших очередей.

"Я несколько раз пытался обновить данные. У меня не получилось, потому что большие очереди. Поэтому я сейчас жду, когда немножечко спадут все эти очереди. Потому что нет физически времени стоять там по 3-4 часа. Поэтому я жду, но я готов, это закон", - сказал ведущий в интервью РБК-Украина и вспомнил, что подобная ситуация случилась с ведущим Анатолием Анатоличем.

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Также Демин честно сказал, что волнуется за собственное будущее и не хотел бы идти на фронт. Однако, если это произойдет, то он не собирается бежать или придумывать какие-то ложные схемы.

"А какой выход? Ну, боятся все, да, это честно. Все боятся смерти, все боятся войны. Но если так произойдет, прятаться или бежать за границу не буду, это точно не про меня", - подчеркнул Слава.

Напомним, ранее известный украинский телеведущий Константин Грубич честно признался, почему боится мобилизации своего взрослого сына.

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