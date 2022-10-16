У Седоковой обострилась крапивница.

Опальная певица Анна Седакова недавно пожаловалась на обострение крапивницы и на то, что ей не могут предоставить квалифицированную медицинскую помощь. А все из-за того, что один укол сейчас стоит тысячу долларов, а в России купить нужный препарат невозможно. Вероятно, из-за введенных санкций.

Врач-дерматолог Лидия Гаевская в комментарии росСМИ заявила, что крапивница - это дело не шуточное. Эта болезнь на первых этапах проявляется покраснениями и сильным зудом, но если затянуть, то может случиться анафилактический шок, который способен привести к смерти.

"Крапивница является серьезным заболеванием, тяжелым, и может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу", - сказала врач. Видео дня

Анна Седокова: что о ней сейчас известно

Украинская певица Анна Седокова предала свою родину. После 2014 года она продолжала жить и работать в России, а после 24 февраля так ни разу и не высказалась о войне в Украине.

Звезда публикует пикантные снимки в своих соцсетях, пишет посты о своем теле и даже обсуждает секс с мужем. При этом на Украину ей абсолютно все равно.

Также известно, что певица была в США, где посетила выпускной своей дочери. Позже она вернулась в Москву.

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