Артистка редко выходит на связь с поклонниками.

Известная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат, которая в последнее время редко появляется на публике, показала новые фото в сети.

59-летняя артистка недавно опубликовала фотографии в своем Instagram. На них она позирует в красном топе и в черных брюках со скрипкой в руках.

"Я полностью потеряна, я могла бы быть на седьмом небе от счастья", - подписала фото Ассия.

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Поклонники сразу засыпали комплиментами звезду и отметили, что рады видеть ее в таком шикарном виде.

Что известно об Ассии Ахат и куда она исчезла

Ассия начала играть на скрипке в 5 лет и была одной из самых молодых солисток Национальной филармонии Украины. Позже стажировалась в Музыкальной академии в Ницце у всемирно известного скрипача Филиппа Бриги.

В 2002 году Ахат начала профессионально петь и активно появлялась на телевидении и СМИ. Артистка имеет более десяти альбомов и выступала с концертами во многих странах мира.

В прошлом году появилась информация, что Ахат находится в Америке. Там она стала первой украинкой в судейской команде престижной премии "Грэмми". Отмечалось, что певица попала в состав жюри еще в 2021 году. Где сейчас живет скрипачка - она не уточняет.

Известно, что Ассия активно поддерживает Украину во время войны. Например, гастролировала по Америке вместе с Ириной Билык и Олегом Скрипкой. Это были благотворительные концерты, средства с которых отправляли на нужды ВСУ и пострадавшим от российской агрессии.

Напомним, ранее Ассия Ахат похвасталась "пополнением".

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