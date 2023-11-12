Представительницы Португалии и Нидерландов попробуют свои силы в масштабном мероприятии.

В этом году один из самых престижных конкурсов красоты "Мисс Вселенная" проходит в Сальвадоре. Впервые за всю историю масштабного события в ней будут участвовать сразу две трансгендерные женщины. Это представительницы Португалии и Нидерландов, которыми стали Марина Мачете и Рикки Колле.

Португальской конкурсантке 28 лет. В последние годы своей жизни она работала стюардессой, а позже решила попробовать свои силы в конкурсе "Мисс Вселенная Португалия", где получила желанную корону.

Представительнице Нидерландов - 22. Она мечтает стать вдохновляющим примером для всех людей, страдающих от гендерной дискриминации.

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Марина Мачете из Португалии

Марина стала первой трансгендерной женщиной в своей стране, которой удалось получить титул "Мисс Португалия".

"Как трансгендерная женщина, я преодолела множество препятствий на своем пути, но, к счастью, и особенно в моей семье, любовь оказалась сильнее невежества", – поделилась Мачете.

В своих социальных сетях, где до недавнего времени красавица была совершенно неактивной, она регулярно делится фото и видео из Сальвадора. Там уже собрались все 90 красавиц, которые 18 ноября в финале сразятся за главную корону.

Рикки Колле из Нидерландов

Представительница Нидерландов уже знает, какую миссию будет выполнять в своей жизни. Она планирует бороться с гендерной дискриминацией.

"Я преодолела так много душевной и физической боли. Я благодарна за то, что услышала свое имя, когда было объявлено о финальном кастинге. Я очень нервничала, но в то же время была очень мотивирована, я действительно хотела воспользоваться этой возможностью", – рассказывала Колле, одержав победу в своей стране.

После победы Рикки столкнулась с так называемой анти-трансреакцией, но действия хейтеров, как впоследствии отметила сама модель, только сыграли ей на руку.

"Единственное, что я хочу сказать ненавистникам: спасибо, потому что вы даете мне большую платформу, чем я мог себе представить... Я хочу высказаться в защиту транслюдей, которые в этом нуждаются. В детстве мне не на кого было равняться, и я хочу быть примером для подражания и вдохновением для других", – рассказывала Колле.

Что интересного известно о конкурсе

Добавим, что трансгендеры могут участвовать в "Мисс Вселенной" с 2012 года после пересмотра правил.

"Трансгендерные женщины - это женщины, и точка", – аргументировали тогда свое решение организаторы. Также стоит отметить, что Энн Джакраютатип, которая в 2022 году приобрела организацию "Мисс Вселенная", также является трансгендерной женщиной.

Впервые такой конкурсанткой на "Мисс Вселенная" стала представительница Испании Анджела Понсе. Она участвовала в конкурсе в 2018 году, пройдя тогда в финал.

Ранее УНИАН писал, что на "Мисс Вселенной" пытались "подружить" украинку и россиянку.

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