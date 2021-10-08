Кристина Орбакайте восхитила идеальной фигурой. Просто богиня!

Российская исполнительница Кристина Орбакайте в этом году отметила юбилей, ей исполнилось 50 лет. Она, безусловно, является примером для многих женщин. Естественная красота и точенная фигура – ее главные козыри, покорившие публику. По словам Орбакайте, ее секрет стройности – не переедать. Артистка любит побаловать себя различными изысками, но "запрещенку" употребляет исключительно в первой половине дня.

Также знаменитость преуспела не только на музыкальном олимпе, но еще выпустила эксклюзивную коллекцию духов под названием "Kristinа". Об этом рассказала ее мама, Алла Пугачева, которая опубликовала фото Кристины на своей странице в Instagram сегодня, 7-го октября.

В кадре певица позировала в облегающем платье светло-розового оттенка, подчеркнув идеальную фигуру. Стилисты аккуратно уложили ей волосы и сделали макияж. В дополнении эффектного образа аксессуары в виде сережек.

Читайте такжеПринц Чарльз хотел дать другое имя своему первенцу принцу Уильяму"Алла Борисовна, Кристина волшебная, спасибо и за неё", "Хороша дочка", "Как всегда ла стильно, вкусно и красиво! Хочется вкусить аромат!", "Прекрасная!", - пользователи Сети осыпали фото комплиментами.

Отметим, что Кристина Орбакайте только в третьем браке обрела женское счастье. Более пятнадцати лет артистка живет с бизнесменом Михаилом Земцовым. У пары подрастает 9-летняя дочь Клавдия.

Также у знаменитости есть двое сыновей: 30-летний Никита Пресняков и 23-летний Дэни Байсаров. Если старший наследник пошел по стопам родителей, связав свою жизнь с искусством, то младший занимается бизнесом.

Напомним, старший сын Кристины Орбакайте всерьез испугал фанатов. Никита Пресняков пощекотал нервы не только себе, но и всем подписчикам. Юноша прыгнул в воду с высокого обрыва.

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Автор: Каролина Гайдук