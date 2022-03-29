Телеведущая пообщалась с жителями разных регионов, которые из-за обстрелов покинули свой дом.

Телеведущая Леся Никитюк выложила у себя в Instagram-блоге небольшие интервью, записанные с беженцами из разных городов Украины - Киева, Харькова, Мариуполя и других. С переселенцами из горячих точек Никитюк пообщалась в "Центре приема беженцев", где та волонтерит.

"Столько людей, столько историй, столько боли… Всего за месяц. Сердце разрывается всякий раз, когда встречаем семьи из горячих точек в нашем "Центре приема беженцев". Однажды поздно вечером девушки из кухни накрывали стол, потому что люди приехали поздно. Поставили свежеиспеченный пирог с яблоками "шарлотку".

Женщина взяла кусок в руки, плачет и говорит: "как же пахнет домом". Мы не сможем заменить людям дом, но хоть на минутку их туда перенесем", - написала телеведущая под видео в своем блоге.

"Восемь часов мы сидели в подвале. Бесконечно бахкало сверху, грады летят, свистят, взрывается все вокруг", - говорит женщина, которая вынужденно покинула свой дом.

"Прямое попадание в детский садик… В кухне стенка упала в доме", - делятся воспоминаниями об обстрелах люди на видео.

Напомним, Никитюк опубликовала в своем Instagram видео, на котором перепела песню "Сіла птаха", изменив в ней слова. Так она высмеяла российскую пропаганду и новости о "биологическом оружии" в Украине.

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