Скандальная балерина призналась, что у них случилась любовь с первого взгляда.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, известная своими нелепыми выходками и пьянством, призналась, что у нее был роман с американским актером, звездой фильмов "Маска", "Эйс Вентура", "Тупой и еще тупее" Джимом Керри. Путинистка ответила, почему у них не сложились отношения.

В интервью российскому шоу "Шортси" рассказала, что роман они с артистом закрутили в 2003 году. Все началось с того что она познакомилась с американским продюсером Бобом Ван Ронкелем на частной вечеринке в элитном клубе в Москве. Он предложил пригласить Керри на ее спектакль, в ответ на что женщина согласилась провести американцу экскурсию по столице страны-агрессора. В то время Волочкова состояла в отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Однако она говорит, что якобы не изменяла бойфренду.

"Я не изменяла Сулейману Керимову ни с кем, потому что я любила этого человека, как свою жизнь. Но когда прилетел Джим, у меня не было задач с ним устраивать какие-то романтические отношения", - сказала балерина.

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Знаменитость посетил спектакль россиянки в РФ, после чего они устроили прогулку по городу. У них завязался откровенный разговор, после чего Джим признался, что влюбился в путинистку. Однако в конце встречи они оба отметили, что не смогут отказаться от своей жизни и переехать за границу. Это и стало причиной того, что они так и не построили отношения.

"Здесь история таких тонкостей и такой боли. Потому что когда два человека влюбляются с первого взгляда без секса, без романтики, просто душа в душу, то это не так просто оказывается потом", - добавила артистка.

По ее словам, после этого они еще поддерживали связь и даже виделись. После расставания с Керимовым Волочкова отправилась на гастроли в США, где встретилась с Керри. Тогда у них и возник роман, который завершился после возвращения балерины в РФ.

Напомним, ранее Джим Керри передумал уходить на пенсию и объявил, что продолжит актерскую карьеру. Актер объяснил, что повлияло на его решение не уходить из кино.

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