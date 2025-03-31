Артист поделился этой новостью в сети.

Украинский певец и вокалист панк-группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко пополнил ряды ВСУ.

О своей мобилизации сообщил сам артист в своем Instagram сегодня, 31 марта.

"Друзья, уехал на каникулы, когда вернусь не знаю, редко буду на связи. По возможности обещаю делать музычку и не только. В этом году у нас должны выйти очень интересные вещи. Со мной или без - это уже не так важно", - написал будущий военнослужащий и показал фото в военной форме.

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Дмитрий добавил, что это решение было добровольным. Об изменениях в своей жизни он написал так:

"Пошел сам, пошел именно сейчас, потому что наконец появилось место делать то, что хотел. Нет, не в медийку. Мог никуда не идти, играть в компьютер и делать музычку, там концертики, вот это все... Но так мы с вами далеко не уедем".

Что известно о Дмитрии Однороженко

Дмитрий - основатель и вокалист одесской рок-группы "Хейтспич", которая была создана в 2022 году. Наиболее успешной песней стал трек "Я вб'ю всіх богів", который прослушали на Spotify почти 4 миллиона слушателей.

Напомним, ранее известный юморист Игорь Ласточкин пополнил ряды ВСУ. Также стало известно, на каком направлении он проходит службу.

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