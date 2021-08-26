Певица сняла на видео, как купалась под душем.

Популярная певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в Instagram короткий ролик, на котором она принимает летний душ.

В кадре Вера в одних лишь белых трусиках стоит спиной к камере. При этом она слегка повернулась, сверкнув пышной грудью.

"18+. Водные процедуры. Решила начать эту неделю так", - подписала видео Брежнева.

Поклонники Веры поставили под видео почти 155 тысяч лайков. Также они засыпали звезду комплиментами.

"Вера, вы чрезмерно сногсшибательная", "Быть человеком - это много, но быть женщиной - еще больше", "Эстетика", "Сексуально", "Шикарная женщина", - пишут поклонники в комментариях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич