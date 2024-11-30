Анатолий Евдокименко опубликовал новое видео с тренировки.

30-летний внук украинской певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, который с начала полномасштабной войны в Украине сбежал за границу. Редко появляется в публичном пространстве, поделился новыми фотографиями в соцсетях. Поклонники обратили внимание на изменения в его внешности.

На черно-белых снимках, опубликованных в Instagram-stories, Евдокименко позирует в стильной одежде, демонстрируя спортивное телосложение и модную прическу. Он заметно повзрослел и изменился с начала войны, приобретя более мужественные черты лица и более серьезное выражение.

На одном из фото Анатолий изображен в спортивной одежде, со скакалкой в руках, что свидетельствует о его активном образе жизни и заботе о физической форме.

Видео дня

Несмотря на неоднозначную реакцию общественности, новые фотографии Анатолия Евдокименко свидетельствуют о том, что он продолжает свою жизнь, занимается творчеством и заботится о себе.

Где находился внук Софии Ротару с начала войны

Анатолий Евдокименко попытался в 2022 году сбежать из Украины в Молдову. 7 марта в Могилеве-Подольском поймали нескольких мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Среди беглецов был Анатолий и его отец.

Позже в Instagram-блоге внук Ротару опубликовал фото, на которых видно Эйфелеву башню. Каким образом ему удалось пересечь границу - неизвестно.

Напомним, внук Ротару взял псевдоним российского певца, который поддержал войну.

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