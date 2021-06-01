Модель очаровала поклонников красивыми снимками.

На днях внучке народной артистки Украины Софии Ротару, моделе Соне Евдокименко исполнилось 20 лет.

По случаю юбилея 30 мая она отправилась в романтическое путешествие по США со своим бойфрендом IT-предпринимателем Денисом Жадановым, который старше ее на 13 лет.

Фото с путешествия Соня опубликовала в своем Instagram.

Судя по снимках, влюбленные посетили национальный парк Брайс-Каньон на юго-западе штата Юта.

Позируя на фото, модель продемонстрировала стройную фигуру и восхитила своих поклонников.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц