Соня Евдокименко / фото instagram.com/iamsofiaeve
На днях внучке народной артистки Украины Софии Ротару, моделе Соне Евдокименко исполнилось 20 лет.
По случаю юбилея 30 мая она отправилась в романтическое путешествие по США со своим бойфрендом IT-предпринимателем Денисом Жадановым, который старше ее на 13 лет.
Соня Евдокименко / фото instagram.com/iamsofiaeve
Фото с путешествия Соня опубликовала в своем Instagram.
Судя по снимках, влюбленные посетили национальный парк Брайс-Каньон на юго-западе штата Юта.
Соня Евдокименко и Денис Жаданов/ фото instagram.com/iamsofiaeve
Позируя на фото, модель продемонстрировала стройную фигуру и восхитила своих поклонников.
Соня Евдокименко / фото instagram.com/iamsofiaeve
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