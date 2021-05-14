София Евдокименко / фото instagram.com/iamsofiaeve
Внучка народной артистки Украины Софии Ротару, 19-летняя модель София Евдокименко снялась в мужском классическом костюме.
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«Заставьте ее почувствовать себя стихотворением», – подписала она снимок.
Поклонники с восхищением отреагировали на новое фото красотки: «Класс», «Красивая», «Хороший снимок».
София Евдокименко / фото instagram.com/iamsofiaeve
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