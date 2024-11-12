София Евдокименко с мамой отдыхают в Риме.

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару продолжает делиться моментами своей жизни с подписчиками в соцсетях. 23-летняя модель и блогер, которая проживает в США, недавно отправилась в путешествие в Рим вместе со своей мамой, Светланой Евдокименко.

Девушки посетили знаковые места итальянской столицы, в частности Ватиканский обелиск, с которым и сделали памятное фото. София также поделилась атмосферными снимками из римского кафе, где наслаждалась кофе с утренним приветствием "Good Morning".

Эти фотографии приобретают особое значение на фоне войны в Украине, которая разделила семью Ротару. София с мамой находятся за границей, тогда как ее отец, Руслан Евдокименко, остался в Украине.

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Кто такая София Евдокименко

Младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, единственного сына Софии Ротару. Девушка учится в престижном нью-йоркском колледже дизайна Parsons For Design и успешно строит карьеру модели.

Напомним, 22-летняя внучка Софии Ротару развелась с парнем-миллионером.

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