Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару продолжает делиться моментами своей жизни с подписчиками в соцсетях. 23-летняя модель и блогер, которая проживает в США, недавно отправилась в путешествие в Рим вместе со своей мамой, Светланой Евдокименко.
Девушки посетили знаковые места итальянской столицы, в частности Ватиканский обелиск, с которым и сделали памятное фото. София также поделилась атмосферными снимками из римского кафе, где наслаждалась кофе с утренним приветствием "Good Morning".
Эти фотографии приобретают особое значение на фоне войны в Украине, которая разделила семью Ротару. София с мамой находятся за границей, тогда как ее отец, Руслан Евдокименко, остался в Украине.
Кто такая София Евдокименко
Младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, единственного сына Софии Ротару. Девушка учится в престижном нью-йоркском колледже дизайна Parsons For Design и успешно строит карьеру модели.
Напомним, 22-летняя внучка Софии Ротару развелась с парнем-миллионером.