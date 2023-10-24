Пара была вместе три года.

Внучка украинской певицы Софии Ротару - Соня Евдокименко - рассталась со своим парнем. Такие слухи появились после того, как девушка отписалась от своего возлюбленного в социальных сетях и удалила все фотографии с ним.

Однако стоит отметить, что IT-предприниматель из списка Forbes Андрей Жданов пока еще следит за Евдокименко в Instagram.

Возможно, на их отношения повлияло расстояние. Известно, что 22-летняя Соня живет в США, а 35-летний Жданов находится в Великобритании.

Видео дня

К слову, пара начала встречаться в 2020 году. Об этом стало известно из их соцсетей, где они делились совместными фото и видео. На кадрах было заметно, что пара влюблена.

Стоит отметить, что ни Соня, ни Денис никак не комментируют свои отношения. В то же время Евдокименко продолжает вести активную жизнь. Она снимается в фотосессиях и делится новыми снимками с поклонниками.

Чем известна Соня Евдокименко

Соня Евдокименко - украинская модель. С подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев. Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфорд, пророча девушке блестящую карьеру модели.

Кроме того, девушка поддерживает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: