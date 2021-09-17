В тот день королева Елизавета II появилась на прощании с супругом с особой алмазной брошью на ее классическом пальто.

На похороны принца Филиппа 17 апреля его супруга королева Елизавета II пришла с сумкой Launer, в которой был один из любимых платков герцога Эдинбургского.

Это был платок от бренда Handy Handkerchief. Бренд славится пошивом одних из самых стильных в мире костюмов, известных своим образцовым качеством и фантастическим выбором. Платок принца Филиппа стоит $56. С тех пор о дальнейшей судьбе этого особенного аксессуара ничего неизвестно.

Читайте такжеСтало известно, какой подарок готовили к 100-летнему юбилею принца Филиппа

В тот день его жена королева Елизавета II появилась на прощании с мужем с особой алмазной брошью на ее классическом пальто. Королева надела Ричмондскую брошь, которая является самой большой в ее коллекции. Брошь состоит из инкрустированных бриллиантов, крупной центральной жемчужины и каплевидной жемчужины, которую, в зависимости от события, королева снимает. На похороны королева надела брошь без этой жемчужины.

Сегодня же стало известно, что завещание покойного мужа королевы Елизаветы II — принца Филиппа будет храниться в запечатанном виде 90 лет.

После этого можно будет ознакомиться с завещанием "за закрытыми дверями" и решить, стоит ли этот документ показывать публике, передает ТСН.

Напомним, герцог Эдинбургский принц Филипп умер 9 апреля. Прощание с ним состоялось 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Автор: Виолетта Орлова