Телеведущая восхитила поклонников своим внешним видом.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опублковала в своем инста-блоге новый снимок, на котором предстала без макияжа и фильтров. На фото звезда лежит в листьях и мило улыбается в камеру.

"Осень без фильтров и гримма. Ловим тепло", - подписала фото телеведущая.

Поклонники пришли в восторг от ее естественной красоты. По их словах, без макияжа Катя выглядит на 20 лет моложе.

"Вы без мейка и без фильтров по-настоящему красивая", "Прекрасная, нежная, настоящая", "Супер", "Очень красивое и нежное фото", "Когда для счастья многого не нужно", - пишут фаны в комментариях.

Напомним, ранее Катя Осадчая впервые показала родного брата.

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Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. Еще в школьные годы она увлекалась музыкой и танцами. Уже в 13 лет Осадчая решила покорять мир как модель. В 18 лет Катя завершила свою модельную карьеру и вернулась в Киев.

Впервые на телеканале она появилась в 2005 году в программе "Светские хроники". В 2007 году стала ведущей программы "Светская жизнь" на Первом национальном. С августа 2008-го программа начала выходить на телеканале "1+1".

Осадчая дважды была замужем. От первого брака у нее есть сын Илья, а от второго с Юрием Горбуновым - сыновья Данила и Иван.

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Автор: Диана Могилевич