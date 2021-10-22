Многие решили, что ведущий совсем не изменился.

В сети показали, как украинский ведущий и актер Юрий Горбунов выглядел в 25 лет.

Фото опубликовано на странице "Зірковий шлях" в Instagram.

"Юрий Горбунов в 25 лет и сейчас. Что скажете, 51-летний актер очень изменился?" – спросили в подписи к фото.

Большинство пользователей в комментариях посчитали, что ведущий мало изменился:

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Ранее супруга Юрия Горбунова телеведущая Катя Осадчая показала себя без макияжа и восхитила пользователей сети.

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Автор: Катерина Шварц