В сети показали, как украинский ведущий и актер Юрий Горбунов выглядел в 25 лет.
Фото опубликовано на странице "Зірковий шлях" в Instagram.
"Юрий Горбунов в 25 лет и сейчас. Что скажете, 51-летний актер очень изменился?" – спросили в подписи к фото.
Большинство пользователей в комментариях посчитали, что ведущий мало изменился:
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Ранее супруга Юрия Горбунова телеведущая Катя Осадчая показала себя без макияжа и восхитила пользователей сети.
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