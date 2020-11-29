Украинский хореограф Влад Яма в программе 2POPODCAST рассказал, что в молодость у него прошла очень весело.
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По словам Влада, у него были бурные романы с девушками до женитьбы. Сейчас же он женат, у него есть сын и в их семье царит любовь и понимание. Также Влад признался, что в детстве был робким и стеснительным. Но это не помешало ему иметь большое количество девушек.
По его словам, жена Лилиана нечасто его ревнует. Да и сам он не самый ревнивый в мире человек.
"Бывает немножко ревнует, но она же знала, на что идет. Она тоже ой-ой-ой. Когда мы идем на какие-то мероприятия, на нее же тоже обращают внимание. Я тоже немного ревную ", - рассказал Влад.
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