Тогда хореограф даже не платил за некоторые коммунальные услуги.

Хореограф Амадор Лопес, который несколько лет назад получил украинское гражданство, рассказал о самом тяжелом для себя периоде с начала полномасштабной войны. Он сталкивался с финансовыми проблемами, из-за чего он и его мать "выживали" на 3 тысячи гривень в месяц.

До великой войны и пандемии коронавируса Лопес брал кредиты, он делал ремонт в своем трехэтажном доме. А потом, когда начались карантинные ограничения, отдавать долги стало трудно.

А когда началась полномасштабная война РФ против Украины, хореограф сидел без работы. Весной 2022 года он даже не платил за некоторые коммунальные услуги.

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"Очень много времени я не платил за электроснабжение, интернет. Чтобы жить, чтобы есть, чтобы маме лекарства покупать. Мы жили где-то на 3 тысячи гривень в месяц", - признался Лопес в новом выпуске шоу "Неймовірна правда про зірок".

Сейчас же хореограф возобновил свою деятельность. Он дает концерты и собирает деньги для помощи армии. Лопес живет вместе со своей мамой, которую он несколько лет назад забрал в Киев из Венесуэлы. Женщина уже давно ждет, когда же танцор сделает ее бабушкой.

"Если честно, я хочу девочку. И я даже думал усыновить", - рассказал Лопес.

Впрочем, он пока не встретил ту, которая бы стала матерью для его детей. По словам Лопеса, три года назад он расстался с девушкой, они встречались почти семь лет. Хореограф признает, разрыв отношений был довольно болезненным.

Кто такой Амадор Лопес

Танцор и певец Амадор Лопес переехал в Украину более 20 лет назад. В 2021 году он получил гражданство нашей страны. За свою карьеру хореограф работал на шоу "Танці з зірками", "Майданс" и других.

Осенью 2022 года СМИ сообщали, что Лопес якобы закрутил роман с украинской певицей. Ему приписывали отношения с Натальей Валевской. Сам хореограф все такие слухи называет неправдой.

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