'Война принесла и положительные последствия, как бы это ужасно не звучало', - актер Владимир Ращук

Актер Владимир Ращук в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал о съемках комедийного детектива "Ворон и Воробьев", отношениях с женой и совмещении съемок со службой в ВСУ.

23 сентября в 20:15 на телеканале 2+2 состоится премьера 16-серийного комедийного детектива "Ворон и Воробьев" о двух частных детективах с несовместимыми характерами и совершенно разными методами расследования, которые пытаются разыскать бандитский сейф с пятьюдесятью миллионами долларов.

Брутального и харизматичного Петра Воронцова сыграл Владимир Ращук, который в начале полномасштабной войны ушел на фронт добровольцем, а сейчас является офицером секции S3 3-го батальона "Свобода", 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Он оборонял Киевскую область, Донецкую область, где стал командиром роты, получил статус ветерана войны.

В эксклюзивном интервью УНИАН Владимир рассказал о съемках в сериале, совмещении военной службы и актерства, а также о том, как им с женой удается сохранить отношения на расстоянии.

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Владимир, как удается совмещать военную службу и актерство?

Это трудно, но меня понимают комбат и режиссеры, идут на встречу. Использую отпуска, чтобы сняться в новом проекте. Для меня съемки в кино - это еще одна возможность привлечения внимания людей, волонтеров, любого, кто смотрит телевидение и может помогать военным. Кроме того, это еще и возможность перезагрузиться и набраться сил.

С какими ощущениями вы приезжаете в Киев и снова едете на фронт?

Конечно, хочется жить нормальной мирной жизнью, заниматься любимым делом. Постоянно борюсь с желанием остаться здесь. Но война не закончилась, она продолжается, поэтому мы должны делать все возможное, чтобы победить. Заряжаюсь энергией на съемках - и снова на фронт, потому что нужен там.

Как вы попали в сериал "Ворон и Воробьев"?

Он снимался в конце 2021 года. Это был первый проект в моей жизни, в котором специально под меня писали роль и подбирали партнера, жену. Это большая честь для меня.

На роль моего напарника, Андрея Воробьева, пробовали много разных парней, топовых актеров Украины, но Ярослав Шахторин больше всего подошел по психотипу. Режиссеры советовались со мной, с кем комфортнее работать, кто меня больше всего "раздражает". С Яриком было легко импровизировать, мы все вместе командой переписывали сценарий прямо на площадке. Это довольно непросто, ведь нет времени на подготовку, нужно буквально вскакивать в кадр и работать.

Наверное, было много курьезных ситуаций на площадке в связи с этим?

Во время съемок сцены, когда к пьяным Ворону и Воробьеву приходит клиентка, мы дали волю фантазии. Актриса была даже немного озадачена, но это было на руку всем - получилось очень натуралистично и смешно. И такие импровизации делают сериал не сыгранным, а очень живым и правдивым.

Ярослав рассказывал, что вы буквально спасли его, вытащив из реки. Как это было?

По сценарию наши герои, расследуя очередное дело, приезжают в морской порт и оказываются закрытыми в металлическом контейнере. Неожиданно груз вместе с героями отчаливает в Австралию. Когда читал сценарий, надеялся, что снимать там будут, но нет(смеется). Снимали в Киеве, на Днепре, в ноябре. И вот герои чудом, не скажу каким, выбираются из того контейнера и должны выйти на берег.

Это выглядело очень смешно: я постепенно выхожу из воды, как Посейдон. И когда тело над поверхностью было где-то на уровне бедер, было видно, что у меня в руке что-то висит. Это был Ярослав.

Снимать сцену было непросто, ведь было очень холодно. Мне то безразлично, я раньше моржевал, закалялся. А Ярик не был готов к нырянию, однако очень героически отработал сцену. В моменте, когда нужно было задержать дыхание, погрузиться под воду и немного так пройтись, его легкие сжались, Ярик несколько раз наглотался воды. В конце концов я его просто вынес на берег.

Как давно вы занимаетесь моржеванием?

Начал заниматься этим регулярно еще до войны, где-то в начале карантина. Тогда я придерживался вегетарианства, ежедневно просыпался в четыре утра и начинал день с ледяной воды: обливался или нырял в прорубь. Далее занимался духовными практиками, медитациями, саморазвитием, после чего ехал на работу. Зимой у меня в машине всегда был чемоданчик с полотенцем и тапочками, топор, чтобы в любой момент можно было прорубить прорубь и нырнуть в ледяную воду. У меня такая жажда была к этому, получал невероятное удовольствие. Война эту традицию сломала. Только в отпуске стараюсь моржевать. Считаю, что холод - это учитель.

Что еще закаляет вас физически и духовно?

Сама жизнь, которая готовит постоянные испытания. Она у меня никогда не была сладкой. Так случилось, что я достигал всего сам. Никто не оставил мне наследство, в Киев я приехал без блатов или какой-то "мохнатой" руки, которая бы помогла получить роли, работу. Все доставалось тяжелым трудом и дисциплиной, которую я в себе воспитывал. С 2005 года работаю в театре, снимаюсь в кино, всегда был задействован в нескольких проектах одновременно.

Кстати, когда снимали "Ворона и Воробьева", у меня параллельно было еще шесть проектов - один заканчивается, сразу другой начинается. В то время за восемь с половиной месяцев у меня не было ни одного выходного дня. И это были главные роли, в театре в сезон в месяц было до 28 спектаклей. Еще находил время, чтобы выступать со своей группой. К тому же, я постоянно занимался в спортзале, участвовал в соревнованиях - бегал гонки с препятствиями.

Как вы это выдерживали и как находили время на все?

Это мой характер - одновременно быть везде. Еще с университета был таким: все работают над одним спектаклем, а я параллельно имею еще 10 различных проектов в разных сферах.

На семью времени хватает?

Моя семья такая же безумная, как и я. Мы многое с женой (актриса Виктория Билан-Ращук) делаем вместе, у нас одна группа, спортом мы тоже вместе занимаемся, пересекаемся в театре и в кино. Мы движемся на одной скорости, и такими были всегда.

Фильм снимали до полномасштабного вторжения, когда еще никто не представлял, что нас ждет, какие ощущения были тогда? Думали ли тогда, что будет полномасштабная война?

Мы закончили снимать, кажется, в декабре 2021 года. Я был очень далеким от войны человеком и не углублялся в ситуацию. Жена же, наоборот, чувствовала, что война неизбежна, говорила, что нужно готовиться, собирать тревожный чемодан, запастись необходимым. А я не мог представить, что в 21 веке, в цивилизованном мире одна страна может напасть на другую с оружием. Это абсурд, этого не может быть. Но, к сожалению, так есть.

Я считаю, что мы все частично виноваты в том, что так произошло. Во-первых, мы были аполитичны: типа, я занимаюсь искусством, а политика - это не про меня. Не может человек в современном мире не быть на одной волне с политикой. Не может быть искусство вне политики. У нас президент - бывший актер. Как развивается государство, так развивается и культура. Безусловно, культурные деятели имеют влияние на зрителей, на определенную аудиторию.

Во-вторых, после 2014 года мы продолжали продвигать русский язык в кино, на телевидении, в музыке и так далее, работали с российскими актерами, вели себя, как колония... Я и сам начал общаться на украинском незадолго до начала полномасштабной войны.

Как часто вы пересекались на площадке с российскими актерами?

Всю жизнь. Для меня это были времена максимального унижения. Чувствовал очень остро это, постоянно бунтовал, порой ссорился. Москали приезжали сюда господами на главные роли. Наши вокруг них танцевали, платили в десятки раз выше гонорары. Конечно, это раздражало. Был такой период, когда я категорически отказывался сниматься, если в проекте были россияне, или просил двойной гонорар. Война все изменила очень высокой ценой.

Как сейчас изменилось украинское кинопроизводство?

Война на самом деле принесла и положительные последствия, как бы это ужасно ни звучало. Наконец-то оторвалась та пуповина, которая уже давно усохла, но все еще держала нас. У нас фантастические театры, очень крутые постановки. Почему они имеют такой успех? Потому что они построены на конфликте: с русскими, властью, обстоятельствами... А сколько мы узнали новых имен в музыке, открыли новых актеров. Почему раньше этого не замечали?

Сейчас мы имеем мощный потенциал, чтобы искоренить все российское и развивать свое. Главное - оставаться объединенными и не профукать все.

Нужно ли сейчас тратить деньги на кино?

Когда во время Второй мировой войны Уинстону Черчилю советовали направить все средства на оборону, сократив расходы на культуру, он ответил: "Если мы экономим на культуре, то за что мы воюем?" Конечно, в армию нужно вкладывать много денег, на этом должен быть основной фокус. Но если сейчас прекратятся питчинги культурных проектов, не будут выделяться деньги на кино, какой контент будут потреблять украинцы?

Вы посмотрите на наших агрессивных соседей. Там дети чуть ли не с садика умеют разбирать и собирать автомат. Там с молоком матери воспитывают мясо, которое будет готово умереть за свою "державу". Сколько у них пропаганды! И нам надо как-то противостоять, чтобы их контента у нас было меньше, заниматься пропагандой украинского. Поэтому кино, театр, в целом культура сейчас актуальны.

А развлекательный контент нужен?

Конечно. Но от него тоже должна быть польза. Мы живем в такие времена, что если не отвлекаться, то можно поехать головой. Иногда хочется просто расслабиться, как военным так и гражданским. Даже на войне, когда были жесткие столкновения и обстрелы, мы постоянно искали во всем позитив, шутили, смеялись над чем-то. Если у украинцев забрать возможность развлекаться, отвлечься, посмотреть что-то смешное и полезное, то будет еще труднее. Но есть вопрос качества развлекательного контента, его смыслов. Если мы будем делать какую-то дичь, где показывают штампованных украинцев - туповатых, с усами, салом, водкой, это позорно. Шароварщина - это наша беда, российский нарратив, с которым нужно бороться.

Мы же на самом деле не такие. Посмотрите на наших ребят на фронте - они выглядят, как киборги. Мы - очень европейская, современная страна.

В чем особенность комедийного детектива сериала "Ворон и Воробьев"?

Мне кажется, что детективы с элементами комедии являются очень интересным, но скользким жанром. Есть разные категории зрителей. Одна из них - любители серьезных детективов с запутанными сюжетами, как моя жена, которая могла бы стать следователем уголовного розыска. Другая категория любит что-то легкое, комедийное, чтобы не думать, а просто посмеяться, отдохнуть. Соединив детектив и комедию в "Вороне и Воробьеве" мы создали интеллектуальный контент, приправленный классным юмором. Надеюсь, это понравится зрителю.

Вы сказали, что героя писали под вас: чем вы похожи с Вороном и чем отличаетесь?

Есть такой стереотип, что мужчины моего телосложения, непременно являются бабниками. Мой персонаж тоже является таковым, но не я. Имею совершенно другие жизненные принципы. Я - верный семьянин, люблю свою жену, не изменяю ей. Вообще этого не понимаю. Если у одного из супругов появляется кто-то другой, то зачем продолжать такие отношения? А если они тебе дороги, то зачем искать кого-то?

Как Виктория относится к любовным сценам с вашим участием, есть ли ревность в ваших отношениях?

Мы с этим боремся(смеется). Я ни в коем случае не хочу обидеть свою любимую. И никогда не веду себя так, как некоторые мои персонажи. Просто являюсь заложником своего типажа.

Что вам помогает поддерживать супружеские отношения на расстоянии?

С самого начала нашего знакомства мы с Викторией всегда на одной волне, движемся на одной скорости. Нам есть о чем поговорить и о чем помолчать, нам всегда интересно вместе. У нас много общих целей, которые мы формируем и достигаем вместе. Когда есть настоящая любовь, любые обстоятельства не могут это изменить. В общем, о наших отношениях, а вместе мы уже 13 лет, и работе над ними можно снять отдельное кино.

О чем вы сейчас мечтаете, кроме победы?

Очень хочу, чтобы Украина была украинской, чтобы то сознание, которое появилось в начале полномасштабного вторжения, не распылилось, а только нарастало. Чтобы те вещи, которые я проговаривал по поводу языка, национальной идентификации, не оставляли нас.

А для себя лично?

Хотелось бы достроить наш дом, но чтобы соседи были адекватными. В прямом и переносном смысле.