Виталий Козловский показал архивное фото, на котором ему 18 лет.

Украинский певец Виталий Козловский показал архивное фото, которое было сделано еще 18 лет назад, в период его участия в музыкальном проекте "Шанс".

На снимке он позирует в водолазке, сером пиджаке и перчатках. Тогда артист носил прическу с длинными волосами, а усы и бороду сбривал.

Читайте такжеОбнаженная жена Виктора Павлика испугала его в номере отеля"Сегодня, 18 лет назад, когда мне было 18, я победил в "Шансе". Жизнь дает много возможностей, если ты чего-то желаешь всей душой. И сегодня я могу сказать, что счастье состоит не в достижении успеха, а в бесконечном пути к нему. Столько всего было невероятного, доброго, приятного… Все в моем сердце, как опыт, как сила, вдохновение… Спасибо всем неравнодушным", - написал Козловский.

"Я удивлена от образа", "Виталий, однозначно отращивайте бороду, это ваше. 18 - это как-то больше про девочек. А мужчина должен оставаться мужчиной", "Невероятное перевоплощение", "Молодежный стиль", "Будто другой человек", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Виталий Козловский шокировал радикальной сменой имиджа.

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