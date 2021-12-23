Козловского в новом образе перестали узнавать.

Украинский певец Виталий Козловский решил кардинально изменить свой имидж.

Артист избавился от бороды и усов, с которыми ходил уже много лет, и рассказал об этом в своих сторис в Instagram.

Козловский без бороды стал неузнаваем и сильно помолодел, чем удивил всех, кто с ним знаком.

"Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16", - подписал он одно из видео.

Когда Козловский пришел на эфир одной из радиостанций, его не узнала охрана, а ведущие удивились, увидев певца с гладко выбритым лицом.

"Пришел на радио, а охранники, всегда встречающие с улыбкой, сидят с квадратными глазами и не понимают, кто этот незнакомец", - рассказал певец.

Он добавил, что сегодня главный вопрос у людей - "Где борода с усами".

"Я понимаю, что у людей шок, ведь я сами себя не узнаю", - отметил Козловский.

Тем временем, певица Оля Цибульская объявила Козловского "в розыск".

"На его странице в "Инстаграме" появилось какое-то чудо без бороды. Ходит в его шапке, еще на радио, и говорит, что он - Виталий Козловский", - пошутила певица.

Как сообщал УНИАН, ранее кардинальной сменой имиджа ошеломил Макс Барских.

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