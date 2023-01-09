Очевидно, ему удалось провести время с семьей на праздники.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал в своем Instagram-блоге душевный снимок с женой и маленьким сыном. На фоне видны цветы и шампанское. В описании к фото Ким поздравил всех с праздниками. Очевидно, ему удалось провести время с семьей в эти дни.

На снимке Юлия позирует в белом свитшоте с сине-желтыми надписями, а Виталий - в синей футболке с изображением пса Патрона. Сын Руслан одет в клетчатую рубашку. В комментариях поклонники засыпали их комплиментами.

Реакция соцсетей

"Сынишка – папина копия, счастья вашей семье, мира, благополучия"

"Какая жена у вас красивая"

"Просто идеальная семья! Счастья вам и всего наилучшего в новом году!"

Отметим, с начала полномасштабной войны Виталий Ким стал реже видеться со своей семьей. В одном из интервью он рассказал, что вывез жену и троих детей в более безопасное место, а сам остается в Николаеве, ежедневно информируя страну и мир о зверствах российских оккупантов в этом направлении.

Видео дня

Напомним, кумир украинок Виталий Ким впервые показал фото с красоткой-сестрой.

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