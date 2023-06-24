Певица в своем возрасте выглядит очень молодо и естественно.

Певица Вера Брежнева, которая после начала полномасштабной войны покинула Россию и отправилась в Польшу, где сортировала на складах гуманитарную помощь, поделилась в профиле фотографией без фильтров. Звезда призналась, что у нее в последнее время нет привычки использовать какие-то маски, чтобы приукрасить свою внешность.

На снимке она позировала в расстегнутой рубашке цвета морской пены, а также в джинсах. Ее волосы были распущены, а на лице не было макияжа. Образ Вера дополнила массивными золотыми украшениями на шее.

"Когда мне исполнилось 40, перестала пользоваться украшающими фильтрами в соцсетях. Прошло время, я привыкла и все больше это нравится. Як у нас кажуть, "що маємо, то маємо", - написала Вера Брежнева в своем Instagram-блоге.

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Чем сейчас занимается Вера Брежнева

Певица до полномасштабного вторжения РФ в Украину жила и работала в Москве вместе с мужем Константином Меладзе. Потом стало известно, что она покинула территорию страны-агрессора.

За последние полтора года Вера активно помогала Украине, и даже запела на родном языке, хотя ранее заявляла, что не считает себя украинской певицей из-за отсутствия в репертуаре песен на государственном языке.

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