Певицу ранее ввели в искусственную кому.

Российскую певицу МакSим, которую в середине июня госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени, лечат в частной клинике Москвы.

Подробности озвучили в эфире программы "Ты не поверишь" на телеканале НТВ, пишет "СтарХит".

Как сообщается, специалисты делают все возможное для стабилизации состояния певицы, которая находится в искусственной коме. Но ей становится хуже. По данным СМИ, двухнедельное размещение в VIP-палате, в которой лежит звезда, стоит 1 миллион рублей.

"Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?", - говорят подсобные рабочие клиники.

МакSим почувствовала себя плохо на следующий день после грандиозного празднования 38-летия. Тест на коронавирус показал отрицательный результат, из-за чего она не стала отменять концерт в Казани. Музыкант Андрей Державин выступал на одной сцене с певицей. По его словам, коллеге было нехорошо, только она и виду не показывала.

"МакSим завела народ нереально. Видно было, что ее любят. Мне показалось, что она была какая-то грустная, видимо, неважно себя чувствовала. Таких людей на нашей сцене мало. Для меня новость, что с коронавирусом слегла вся команда МакSим, а ведь мы летели одним рейсом. Все мы под Богом ходим…", - сказал Державин.

МакSим госпитализировали: что известно

Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура, ее госпитализировали и обнаружили поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".

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Автор: Иван Бойко