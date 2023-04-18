Об этом заявил блогер Слава Демин.

Недавняя новость о том, что продюсер Юрия Фалеса сбежал в РФ, возмутила украинцев. Поступок бывшего избранника Ани Лорак, о котором рассказала певица Маша Гойя, выглядел довольно странно.

Впрочем, блогер Слава Демин заявил, что Фалеса не в РФ. Он написал продюсеру и выяснил, где именно он находится. Оказалось, Фалеса сейчас живет под оккупацией.

"Я решил написать Юрию и узнать от него, где же он. Какое же у меня было удивление, когда Юра сказал, что он не в России, а в Украине. Юра сейчас в украинском Крыму, поехал он туда после смерти отца, которого не стало летом прошлого года. И сейчас занимается тем, чтобы привести в порядок могилу отца", - рассказал Демин.

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Блогер также добавил, что Фалеса якобы планирует возвращаться в Киев. Продюсер, по словам Демина, хочет восстановить свой дом, который в марте прошлого года разрушил российский снаряд.

"А еще говорит о том, что будет собственноручно восстанавливать пострадавший дом в Киеве, через некоторое время", - добавил блогер.

Фалеса уехал из Украины - с чего все началось

В марте 2022 года Фалеса сообщил, что его дом в Киеве попал российский снаряд. Оккупанты разрушили дом и офис продюсера. После этого бывший Лорак рассказал, что планирует отстраивать дом.

Однако с марта о продюсере ничего не было известно. Недавно певица Маша Гойя заявила, что тот сбежал в РФ. Она говорила, что Фалеса уехал к своей матери.

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