Бывший Ани Лорак решил уехать к своей матери.

Украинский продюсер Юрий Фалеса переехал из Киева в РФ. Он сделал это еще в начале полномасштабной войны, которую страна-агрессор начала против нашей страны более года назад.

Об этом рассказала его бывшая подопечная Маша Гойя. Певица отметила, что сейчас она с ним общается. Поступок продюсера она не осуждает.

"Да, я с ним общалась, буквально две недели назад. Он сейчас в РФ, в Йошкар-Оле. Вы знаете все, что разрушили его дом и он вынужден покинуть Киев, и отправиться к маме. И он говорит: "Маша, ты знаешь, я очень скучаю по маме", - рассказала Гойя в интервью для "ЖВЛ".

По мнению певицы, Фалеса якобы сделал "правильный выбор". Она считает, что сейчас людям нужно быть рядом с родными.

"Сейчас такое сейчас время, когда родня это самое главное у каждого из нас. и я его понимаю, это правильный выбор", - заявила Гойя.

Сам Фалеса, дом которого в марте 2022 года разрушили оккупанты, свой переезд не комментирует. Он больше не ведет социальные сети, его страница в Facebook "исчезла".

Оккупанты попали в дом Фальосы-что известно

В марте 2022 года продюсер Фалеса рассказал, что вражеский снаряд разрушил его дом. Он сам показал последствия "прилета". Оккупанты разрушили его дом и офис.

Впрочем, тогда продюсер заявлял, что он планирует отстраивать дом. О планах бежать в РФ Фалеса не рассказывал.

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