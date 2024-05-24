Жена артиста рассказала, как проходит его реабилитация.

Известный украинский певец Виктор Павлик, который пережил сложную операцию на сердце, вышел на связь. Артист поделился, как чувствует себя сейчас.

Супруга исполнителя – блогерша Екатерина Репьяхова – в своем Instagram сообщила, что мужа уже выписали из больницы. По ее словам, сейчас Виктору ничего не угрожает и самое сложное позади. Кроме того, певец после хирургического вмешательства довольно легко перенес реабилитацию. Дело в том, что врачи не разрезали грудную клетку для операции на сердце, а сделали небольшой надрез, и устанавливали искусственный клапан через сосуды.

Павлик после перевода его из реанимации в обычную палату сразу чувствовал себя хорошо и хотел как можно скорее вернуться к обычной жизни. Через неделю после операции артист уже пел любимые песни и играл на гитаре.

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"Хирурги сделали Виктору Франковичу мини-доступ. Таким образом реабилитация будет в разы быстрее, она уже проходит... То есть ему не разрезали полностью грудную клетку, не разводили ребра, а сделали мининадрез и клапан заводили через сосуды. И его состояние здоровья позволило это сделать, поэтому вчера он уже взял гитару в руки и пел", – указала Екатерина.

Блогерша также рассказала, что муж долго не мог решиться на операцию. Единственное, что заставило его согласиться, – это сын. Репьяхова опубликовала трогательное видео Павлика, на котором он обратился к жене и подписчикам.

"Привет всем, любимые мои, дорогие подписчики. Катюша, я тебя так люблю, зайчонок, ты себе представить не можешь, солнышко!" – сказал певец.

К слову, Виктор родился с врожденным пороком сердца. Мужчине нужна была срочная операция, чтобы заменить один из сердечных клапанов на искусственный.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика призналась, что любимый больше не хочет детей и назвала причину.

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