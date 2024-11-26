Она испугалась, что нарушила закон.

Недавно у артистки SOWA состоялась премьера клипа и песни "Бывший", где главным "бывшим" является известный блогер Тарас Нестеренко. Встреча состоялась в торговом центре, чтобы снять совместный контент для социальных сетей.

Они решили снять видео на фоне эскалатора, из-за чего их едва не выгнали из ТЦ.

"Еще немного и нас с Тарасом бы выгнали из торгового центра. У нас возникла идея снять видео на фоне эскалатора. Идея заключалась в том, что я снимаю верхний слой одежды и остаюсь в платье. А Тарас в конце сопровождает меня бокалом вина.Мы уже начали наши съемки, как вдруг к нам подходит охранник торгового центра и останавливает процесс словами, что запрещено снимать, ведь это частная собственность и сейчас вызовет полицию. Что он и сделал за несколько минут. Прекратив съемку мы уже стояли с полицией", - поделилась певица.

Видео дня

По ее словам, она очень испугалась, что у них будут большие проблемы и они действительно натворили что-то недопустимое.

"Мне повезло, что люди из моей команды осведомлены в таких делах, поэтому без каких-либо проблем и знаниями мы быстро решили эту ситуацию", - добавила артистка.

SOWA уточнила, что согласно законодательству Украины, торговые центры - это общественные места, а в общественных местах можно снимать фото и видео. Единственное, что действительно нельзя согласно статье 307, это когда человек попал в кадр, и подошел и сказал, что он не желает, чтобы его снимали. Тогда нужно удалить материал, где присутствует лицо человека. Если больше никто не возражает - можно проводить фото или видеосъемку.

"Несмотря на эту информацию, охранник не был согласен с нами и все же вызвал полицию. Когда полиция была на месте, мы объяснили им полную ситуацию, чтобы в нашу сторону не было никаких жалоб от прохожих. Полиция с нами согласилась, и мы продолжили съемку. Съемка завершилась в хорошем тоне и без нарушения законов! Поэтому вывод таков: кто знает законы, у того на стороне правда.Важно быть осведомленным в таких вещах, чтобы не стрессовать в подобных случаях и уметь выйти из ситуации! А еще, иметь классный контент без проблем!" - рассказала певица.

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