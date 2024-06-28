Певец удивил поклонников своим последним постом в соцсети.

Известный молдавский певец Дан Балан, который до полномасштабного вторжения долгое время жил и выступал в Украине, неожиданно снова вернулся сюда. Артист объяснил, для чего приехал.

После 24 февраля 2022 года о творчестве исполнителя почти ничего не было известно. До вторжения россиян он сидел в тренерском кресле украинского "Голоса страны". Однако с началом полномасштабной войны, выехал за границу.

Неожиданно Балан показался в Украине. Он опубликовал ролик в своем Instagram, в котором рассекретил, куда именно приехал. На видео знаменитость показал, как он в спортивной одежде катается на велосипеде среди гор.

Видео дня

В подписи он отметил, что приехал в курорт Буковель, и добавил, что скучал по Украине. Вероятно, Дан приехал на отдых и следующие несколько дней проведет в Карпатах.

"Я уже в Буковеле. Украина, я очень скучал...", - написал певец.

Позиция Балана относительно войны в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения в своем Instagram артист опубликовал пост с сине-желтым флагом в поддержку Украины. По сети ходили слухи, что 24 февраля два года назад Дан якобы был в Киеве. А потом уехал в Молдову.

СМИ также писали, что исполнитель позже уехал в Турцию, где сосредоточился на работе и творчестве. Более года Дан не комментировал войну в Украине и никоим образом не выражал поддержку.

Однако в мае 2023 года он выпустил клип на песню "Love Maria", который снимался в Киеве, еще до нападения России. В видео снялись более 2 тысяч украинских учеников. Также в декабре прошлого года во время своего концерта в Кишиневе певец даже заговорил на украинском.

Напомним, ранее Дан Балан впервые ответил, был ли у него роман с Тиной Кароль. Певец раскрыл подробности своей личной жизни.

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