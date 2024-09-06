Минюст Украины хочет лишить всего предательницу Повалий

Ее хотят наказать за поддержку Кремля.

Против украинской певицы Таисии Повалий, которая открыто поддерживает политику Путина и называет войну в Украине "освобождением", инициированы новые санкционные меры.

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о конфискации имущества, которым певица владеет напрямую или через третьих лиц.

В заявлении отмечается, что санкции касаются не только недвижимости, но и авторских прав на музыкальные произведения. Эта информация была опубликована на официальном сайте Министерства юстиции.

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Несмотря на то, что Таисия Повалий до сих пор носит звание народной артистки Украины, она проживает в Москве и известна своими пророссийскими взглядами и поддержкой войны.

Вследствие ее позиции, направленной против Украины, планируется конфисковать семь земельных участков, жилой дом и домовладение, которыми она владеет. Также в списке её имущества значатся два автомобиля, четыре устройства для отстрела патронов и авторские права на восемь музыкальных произведений.

Отметим, Таисия Повалий ранее была популярна в Украине, но её поддержка российской агрессии и публичные заявления о "справедливости" войны в Украине привели к массовому осуждению со стороны украинского общества.

Напомним, Таисию Повалий, Ани Лорак и других предателей могут лишить званий.

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