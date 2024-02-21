Он говорит, что это было очень страшно.

Популярный украинский актер, сыгравший в сериале "Женский доктор", Ярослав Шахторин рассказал, что в начале полномасштабного вторжения столкнулся лицом к лицу с оккупантом.

В интервью ТСН Шахторин признался, что для него это был самый страшный момент, потому что он не понимал, чего ожидать.

"По-настоящему страшно было, когда они обходили дома. К нам зашел солдат, может, моложе меня. Он был в полном снаряжении, с оружием, правда, имел немного растерянный вид. Уже после, когда мы услышали, что делали эти нелюди в других селах и городах, то поняли, что нам просто повезло", - сказал Ярослав.

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Также он рассказал, что в начале большой войны думал, что ничего не боится, однако 24 февраля 2022 года изменило его мнение. Но, чтобы не дать оккупантам никаких шансов, Шахторин с отцом договорились, что ночью будут дежурить по очереди.

"Делали патроны, готовились, у нас было столько энтузиазма! По нашей улице ездили бронеавтомобили "Казак" и "Варта". Казалось, будто еще немного и они уничтожат этот русский мусор. Впоследствии мы поняли, что этот бой будет долгим и очень сложным", - говорит актер.

Напомним, ранее Наталья Сумская высказалась об ужасе войны. Актриса говорит, что события в Украине страшнее, чем были во время Второй мировой войны.

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