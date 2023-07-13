Премьера одного из самых популярных сериалов о врачах состоится на телеканале "1+1 Україна".

FILM.UA Group и "1+1 Україна" начали съемки сериала "Жіночий лікар. Нове життя". Новый проект станет полной перезагрузкой уже известной истории, которая будет отражать наше настоящее.

События будут разворачиваться через некоторое время после начала полномасштабного российского вторжения в столичном научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями со всей Украины. Сюда приходит работать главный герой - талантливый акушер-гинеколог Михаил Гончар, который был вынужден переехать в Киев из Северодонецка.

Больница, где он возглавлял родильное отделение, была разрушена в результате российского обстрела, как и дом Михаила. После ранения он начинает новую жизнь в столице вместе с дочерью, которую воспитывает самостоятельно. Устраиваясь на новую работу, он невольно переходит дорогу амбициозному заместителю заведующего и оказывается втянутым в интриги.

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Сериал собрал целую плеяду известных украинских актеров. В главных ролях снимаются:

известный по фильмам "Щедрик" и "Захар Беркут" актер Андрей Исаенко,

украинская актриса, основательница благотворительной инициативы Act Lots, звезда сериала "Папик -2" Анастасия Цымбалару,

украинский актер Иван Жилюк,

звезда "Різниці у віці" Алексей Нагрудный,

Нина Набока, которую зрители видели в сериале "Великі Вуйки".

Также к актерскому составу присоединились Александра Люта, Александра Эпштейн, Алексей Зорин, Елена Михайличенко, Анатолий Тихомиров, Валентина Вовченко, Ярослав Шахторин, Кирилл Прокопчук, Людмила Курмель и другие. Известно, что съемки проходят в специально построенном павильоне на FILM.UA, где создана настоящая большая больница с современным медицинским оборудованием.

Продюсерами сериала от канала "1+1 Украина" выступают Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Инна Кондратюк. Шоураннером выступила Юлия Мищенко. Команда режиссеров и постановщиков состоит из Андрея Колесника, Павла Мащенко, Сергея Сотниченко. Оператор постановщик - Александр Детиненко, художник постановщик - Наталья Барташ, художник грима - Екатерина Мелешко, художник костюмов - Татьяна Бессарабова, авторская группа - Сергей и Наталья Шевченко, Ольга Артюх.

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